Forlì, Viale dell’Appennino riapre venerdì sera

Sono stati ultimati i lavori, realizzati da Hera su richiesta di Anas, di spostamento e bonifica condotte acqua, gas, fognatura nera e fognatura bianca in via Appennino finalizzati a risolvere le interferenze tra i servizi a rete gestiti dalla multiutility ed il tracciato del terzo lotto della tangenziale est di Forlì. Di conseguenza, riapre nella serata di venerdì 23 febbraio la viabilità di via Appennino in entrambi i sensi di marcia.

Da lunedì 26 fino a giovedì 29 febbraio verrà chiusa la via Grazia Deledda tra la rotatoria Molino del Fico e la via Melandri per le attività di ricollegamento delle nuove reti acqua e gas a quelle esistenti con contestuale dismissione dei tratti di rete sostituiti; la via Melandri, per tutta la durata dei lavori, sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia”.

L’azienda in una nota assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento Hera 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.