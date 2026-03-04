Forlì, “via Piancastelli, una situazione incresciosa”: ecco il piano del Comune

Maggiore sicurezza per la viabilità urbana di Forlì, riduzione del rischio, percorsi pedonali fruibili, nuovi impianti di pubblica illuminazione, posti auto segnalati e una nuova pista ciclopedonale bidirezionale.

Sono questi gli obiettivi principali del progetto di riqualificazione di via Piancastelli, commissionato dal Comune di Forlì e presentato nel corso di un’assemblea pubblica martedì sera presso la sede “Associazione Aurora Libera Età”, dai tecnici incaricati, Riccardo Petrignani e Francesco Foietta.

All’incontro hanno preso parte anche l’assessore Giuseppe Petetta, il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e il coordinatore del quartiere 13, Gilberto Brunelli.

Nel corso della presentazione sono emerse le diffuse criticità del tracciato attuale di via Piancastelli, che da decenni attende una sistemazione in armonia con le richieste del quartiere.

“Siamo partiti da molto lontano, dalle richieste del quartiere e dalle osservazioni del TAAF - Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì, per elaborare e condividere una soluzione progettuale migliorativa per la viabilità e l’intera fruibilità di via Piancastelli” – ha spiegato in apertura l’assessore Giuseppe Petetta. “Ad oggi la situazione è molto critica e compromessa; buona parte della sede stradale e i marciapiedi sono danneggiati dalle radici delle alberature, i percorsi pedonali sono inesistenti o impraticabili, manca un’adeguata pista ciclabile e l’attuale carreggiata è di larghezza insufficiente per parcheggiare in sicurezza lungo ambo i lati con doppio senso di marcia. C’è poi un problema serio, a lungo trascurato da chi ci ha preceduto, di stabilità e sicurezza del patrimonio arboreo. I venti (20) pini che accompagnano il tracciato di via Piancastelli sono perlopiù compromessi, inclinati o spiombati su proprietà private. Undici sono caratterizzati da una propensione al cedimento elevata (classe C-D) e nove da una classe di rischio moderata (C).”

“Con questo progetto, frutto di un percorso condiviso con i residenti, il quartiere e le associazioni ambientaliste” – ha aggiunto il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno – “mettiamo mano a una situazione molto delicata, per non dire incresciosa, data da una strada dissestata e impraticabile per carrozzine e persone con disabilità, priva di parcheggi definiti, con dossi, buche e radici sporgenti che rappresentano un pericolo silenzioso ma concreto per auto e pedoni. Il progetto di riqualificazione di via Piancastelli intende superare con grande coraggio e senso di responsabilità tali criticità, restituendo a cittadini e residenti una strada totalmente rinnovata, percorribile in sicurezza per tutte le categorie di utenti”.

“Il progetto intende fare ordine in una situazione fortemente insicura” – hanno aggiunto i due progettisti. “Il nuovo volto di via Piancastelli prevede il mantenimento del doppio senso di marcia fino all’intersezione con via Bonucci, l’istituzione del senso unico da via Bonucci fino a Largo Baia del Re, un nuovo impianto di pubblica illuminazione, il rifacimento di tutti i collettori delle fognature pubbliche, nuove grate di raccolta delle acque bianche, la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo il lato ovest, ventinove stalli bianchi segnalati, la sistemazione dei percorsi pedonali e sedici nuove alberature ad alto fusto lungo il lato est, per garantire un maggiore ombreggiamento nel periodo estivo. La pista ciclopedonale si svilupperà a partire dall’innesto con viale Roma lungo tutta via Piancastelli, via Benedetto Rosetti e via Vincenzo Minardi fino al quartiere Spazzoli”.

“Siamo pronti ad ascoltare e accogliere eventuali migliorie” – ha concluso l’assessore Giuseppe Petetta – “ma vorremmo partire con i lavori prima possibile, perché di questo progetto se ne parla da decenni e il livello di pericolosità di via Piancastelli è molto alto.”