Forlì, via Persiani chiusa fino al 2 novembre per la rottura di una condotta fognaria

Hera informa che, a causa del danneggiamento di una condotta fognaria durante lavori di posa di cavidotti elettrici eseguiti da altro gestore, da sabato 24 ottobre è stato chiuso al traffico il tratto di via Persiani, a San Martino in Strada, compreso tra viale dell’Appennino e via Avogadro, a Forlì.
Per garantire la sicurezza e consentire l’intervento di ripristino della rete fognaria, la strada rimarrà chiusa fino al completamento dei lavori, previsto indicativamente entro lunedì 2 novembre. La riapertura avverrà al termine delle verifiche tecniche. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica presente in zona e a utilizzare percorsi alternativi.