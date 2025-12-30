Forlì, via libera al Bilancio da 117 milioni di spesa

L’ultima seduta del Consiglio Comunale ha confermato una spaccatura profonda sulla visione della Forlì del futuro tra maggioranza e opposizione. Al centro del contendere l’approvazione del bilancio di previsione 2026. Il bilancio 2026-2028 prevede una spesa corrente iniziale per l’anno 2026 di 117.366149,14 di euro contro i 104.323.979,18 di euro della manovra precedente. Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche, nel 2026 sono previsti 43.5 milioni di investimenti, nel 2027 ulteriori 55.5 milioni e nel 2028 altri 23 milioni. Dopo una lunga discussione, la previsione di bilancio è passata con i soli voti favorevoli della maggioranza. Hanno espresso voto contrario Pd, Avs, M5S e RinnoviAmo Forlì.