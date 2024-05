Forlì, via la pensilina in piazza Saffi ecco il palco

Dopo la rimozione della pensilina sono cominciati i lavori per l’installazione di un palco che rimarrà stabilmente in piazza Saffi per tutto il periodo estivo. Le operazioni procedono a ritmo spedito e tra non troppi giorni saranno concluse, così da dare il via agli eventi estivi. Nei mesi scorsi tanto si è discusso, così come negli ultimi 20 anni, sulla rimozione della pensilina, specie per coloro che non hanno apprezzato il fatto che la pensilina venisse rimossa per ragioni estetiche visto che comunque al suo posto è previsto il montaggio del palco permanente per tutta l’estate. Infatti, secondo l’Amministrazione guidata da Gian Luca Zattini, la pensilina andava a “disturbare” la prospettiva della chiesa di San Mercuriale. Insomma, non si aveva la visuale completa sulla facciata della chiesa, sul chiostro e sul campanile di San Mercuriale, simbolo della città di Forlì. Al di là di tutto, le ragioni dell’intervento, voluto fortemente dall’Amministrazione uscente, rientrano in un disegno più ampio di valorizzazione di piazza Saffi che sarà sempre più vocata ad essere cornice di eventi e spettacoli. Nell’area lasciata libera dalla pensilina viene montato un palco fisso di 10x12 metri da utilizzare verosimilmente da quando finiscono le scuole fino alle prime settimane di settembre. Dietro anche una motivazione economica, a tal punto che un palco permanente consentirebbe di risparmiare sui costi di allestimento ogni qualvolta si organizza un evento e contestualmente lo si può offrire alle tante associazioni che richiedono l’attrezzatura per animare il cuore della città durante la stagione estiva.