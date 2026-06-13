Forlì, via Bertini chiusa al traffico lunedì 15 e martedì 16 giugno

Approfittando del termine dell’attività scolastica e della riduzione dell’impatto sul traffico, a Forlì sono stati programmati i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Bertini, nel tratto interessato dagli interventi che nei mesi scorsi Unica Reti ha effettuato per conto del Comune per il potenziamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

Per ridurre al minimo i disagi alla viabilità, d’intesa con il Comune, l’intervento è stato concentrato in due soli giorni, lunedì 15 e martedì 16 giugno, durante i quali il tratto interessato di via Bertini (dalla rotatoria Balzella-Bertini-Solombrini fino alla nuova rotatoria tra via Maseri e via Pacchioni) sarà chiuso al traffico negli orari di lavoro (dalle ore 7 alle 19).

Una volta steso il nuovo asfalto, nei giorni successivi si procederà con la realizzazione della segnaletica orizzontale, senza alcuna necessità di limitazioni al traffico.