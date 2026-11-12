Forlì, via al Festival dell’Economia Sociale: “L’economia del noi e non dell’io” VIDEO

A Forlì prende il via il Festival dell’Economia Sociale, promosso dalla Fondazione economia sociale, costituita da Confcooperative, E-Ius e Fondazione Terzjus. Il presiedente di Confcooperative Maurizio Gardini alza il sipario del Festival: “L’economia sociale è di un pezzo di economia diversa dall’impresa capitalistica e pesa oltre il 10% del Pil. Esprime una platea di 4.600.000 volontari, un mondo di 400.000 organizzazioni cooperative e organizzazioni sportive minori che tutti i giorni aprono le palestre i campi da calcio e i campi d’atletica a favore dello sport minore, poi ci sono le fondazioni bancarie banche di credito cooperativo, tutta la galassia della cooperazione e quindi è un pezzo fondamentale del paese che tutti i giorni lavora al servizio delle persone. Questa è l’economia delle persone e non al servizio del capitale, è l’economia del noi e non dell’io”.

“Solo un paio di anni fa - continua Gardini - riprendendo quella che era una richiesta dell’Unione europea a tutti Stati membri di scrivere un action plan per dedicare attenzione in ogni singolo Paese ai protagonisti dell’economia sociale. Fu deciso dal Governo di incardinare nel ministero dell’economia, scelta mai più opportuna, perché questo è pezzo di economia importante che traduce dei numeri ma sopratutto traduce valore. Abbiamo ritenuto di dar vita a questa Fondazione, a questo festival, perché quello che abbiamo raggiunto non è un punto di arrivo ma di partenza. Perché abbiamo scelto Forlì? Perché volevamo una città di provincia disponibile ad accogliere. Una città che avesse una cooperazione solida, una rete di volontariato solido, che avesse delle banche di credito cooperativo nel territorio, che avesse organizzazioni religiose, tanti enti sportivi, che avesse anche una Fondazione, perché questi sono i soggetti riconosciuti dall’action plan. Qui ci sono tutti gli elementi che ci hanno portato a definire questa scelta e a dar vita a questo festival”.

Il sindaco Gian Luca Zattini ha portato il saluto della città: “Benvenuti a Forlì, benvenuti in una delle città patrie della cooperazione e dell’economia sociale. La nostra è l’unica città capoluogo che ha l’accento lo dimostriamo anche in una rete straordinaria di cooperative, in una rete straordinaria di volontariato. Ospitare questo momento credo per noi sia un grande onore e sia veramente quel coronamento di un obiettivo. L’obiettivo di mettere queste realtà come dna della nostra città. Quindi un ringraziamento al presidente Gardini e a Confcooperative per averci scelto”.