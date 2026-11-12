Forlì, via al Festival dell’Economia Sociale: “L’economia del noi e non dell’io” VIDEO

Forlì
Il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini
Il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini

A Forlì prende il via il Festival dell’Economia Sociale, promosso dalla Fondazione economia sociale, costituita da Confcooperative, E-Ius e Fondazione Terzjus. Il presiedente di Confcooperative Maurizio Gardini alza il sipario del Festival: “L’economia sociale è di un pezzo di economia diversa dall’impresa capitalistica e pesa oltre il 10% del Pil. Esprime una platea di 4.600.000 volontari, un mondo di 400.000 organizzazioni cooperative e organizzazioni sportive minori che tutti i giorni aprono le palestre i campi da calcio e i campi d’atletica a favore dello sport minore, poi ci sono le fondazioni bancarie banche di credito cooperativo, tutta la galassia della cooperazione e quindi è un pezzo fondamentale del paese che tutti i giorni lavora al servizio delle persone. Questa è l’economia delle persone e non al servizio del capitale, è l’economia del noi e non dell’io”.

“Solo un paio di anni fa - continua Gardini - riprendendo quella che era una richiesta dell’Unione europea a tutti Stati membri di scrivere un action plan per dedicare attenzione in ogni singolo Paese ai protagonisti dell’economia sociale. Fu deciso dal Governo di incardinare nel ministero dell’economia, scelta mai più opportuna, perché questo è pezzo di economia importante che traduce dei numeri ma sopratutto traduce valore. Abbiamo ritenuto di dar vita a questa Fondazione, a questo festival, perché quello che abbiamo raggiunto non è un punto di arrivo ma di partenza. Perché abbiamo scelto Forlì? Perché volevamo una città di provincia disponibile ad accogliere. Una città che avesse una cooperazione solida, una rete di volontariato solido, che avesse delle banche di credito cooperativo nel territorio, che avesse organizzazioni religiose, tanti enti sportivi, che avesse anche una Fondazione, perché questi sono i soggetti riconosciuti dall’action plan. Qui ci sono tutti gli elementi che ci hanno portato a definire questa scelta e a dar vita a questo festival”.

Il sindaco Gian Luca Zattini ha portato il saluto della città: “Benvenuti a Forlì, benvenuti in una delle città patrie della cooperazione e dell’economia sociale. La nostra è l’unica città capoluogo che ha l’accento lo dimostriamo anche in una rete straordinaria di cooperative, in una rete straordinaria di volontariato. Ospitare questo momento credo per noi sia un grande onore e sia veramente quel coronamento di un obiettivo. L’obiettivo di mettere queste realtà come dna della nostra città. Quindi un ringraziamento al presidente Gardini e a Confcooperative per averci scelto”.

Il messaggio di Mattarella: “Un valore riconosciuto dalla Costituzione”

Prima di entrare nel vivo del programma, è stato letto il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Il Festival dell’economia sociale costituisce un significativo stimolo per la conoscenza dell’importante ruolo svolto da un modello capace di porre al centro dei fatti economici la persona e gli interessi generali della collettività, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’intero Paese. È la stessa Costituzione a riconoscere la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e a sottolineare l’apporto alla sussidiarietà di realtà come quelle del Terzo settore ed è dunque rilevante evidenziare il prezioso operato di imprese e iniziative che concorrono al rafforzamento della coesione delle comunità e al raggiungimento di un sistema economico capace di soddisfare i bisogni sociali e basato sulla sostenibilità ambientale. Un impegno, quello dell’economia sociale, che impatta positivamente sulla crescita, alimentando anche la rivitalizzazione delle aree più soggette a spopolamento del Territorio nazionale. In un periodo storico contrassegnato da profonde transizioni e sfide, l’economia sociale può contribuire fattivamente a incrementare il bene comune. Con questo spirito, rivolgo a tutti i presenti il mio partecipe saluto”.

Il programma

Il sipario sulla prima edizione del Festival - il cui focus è racchiuso nel titolo “Un piano che genera valore. Dalla complessità al sistema” - si è alzato oggi alle 14.30 al complesso di San Domenico (Auditorium San Giacomo) con la sessione plenaria inaugurale. Dopo i saluti di Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, Gabriele Sepio, direttore scientifico del Festival, e lo stesso Zattini, alle 15 si parlerà dei numeri dell’economia sociale per lo sviluppo del Paese, con la partecipazione, tra gli altri, della sottosegretaria al Mef Lucia Albano e del presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli. Seguiranno un approfondimento sul rapporto tra economia sociale e Costituzione, alle 16, con il vicepresidente della Corte costituzionale Luca Antonini, e alle 17 un’intervista al vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto. Alle 17.20 il confronto “L’economia sociale dalla complessità al sistema. Un percorso condiviso” vedrà riuniti Maurizio Gardini, Simone Gamberini, presidente di Legacoop, Giancarlo Moretti, portavoce del Forum del Terzo settore, Giovanni Azzone, presidente di Acri, e Massimo Mota, presidente di Agci. La giornata si concluderà alle 18.30 con un’intervista al senatore Pier Ferdinando Casini sul rapporto tra Europa, Costituzione italiana ed economia sociale. Alle 20.30, alla Camera di Commercio della Romagna, spazio al teatro con “L’impresa di essere Umani”, spettacolo che racconta, attraverso storie di imprenditori sociali, educatori e lavoratori, il valore della dignità, delle relazioni e della cooperazione.

Venerdì 13 novembre la giornata più intensa, con l’Agorà dell’economia sociale, articolata in diverse sedi cittadine e incontri in contemporanea. Si partirà alle 9.30 con l’intervista al cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei. Tra gli appuntamenti della mattinata, i confronti su filantropia, qualità del lavoro, cultura e imprese creative, Europa e coesione, politiche abitative, sussidiarietà e sanità mutualistica. Tra gli ospiti figurano il ministro degli Esteri Antonio Tajani, la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni e la sottosegretaria al Mef Lucia Albano. Nel pomeriggio i lavori riprenderanno alle 14 con approfondimenti su fisco, sport, sovranità alimentare e valorizzazione del patrimonio pubblico. Alle 15.15 si parlerà di nuove generazioni, comunità energetiche, finanza sociale e volontariato. Seguiranno gli incontri dedicati al credito cooperativo, alle aree interne, alle politiche per l’abitare e alla formazione. Tra i protagonisti il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il ministro per gli Affari europei e le Politiche di coesione Tommaso Foti. Alle 18.15 è prevista l’intervista alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein. La giornata si chiuderà alle 20.30 con la proiezione del film «Cambio Vita» di Ettore Zito, ambientato in un borgo romagnolo.

Sabato 14 novembre il Festival si concluderà con la sessione plenaria “Economia Sociale: il ponte europeo”, in programma dalle 10 al Salone comunale. Il confronto metterà al centro i piani d’azione dei Paesi europei e le strategie territoriali per la coesione, con la partecipazione, tra gli altri, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Le conclusioni sono previste alle 12.30. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, gli stessi spazi ospiteranno la prima assemblea annuale di Confcooperative Romagna-Estense dopo la fusione tra le realtà di Romagna e Ferrara, avvenuta nel novembre 2025. Un appuntamento che, a poco più di un anno dalla nascita della nuova unione territoriale, rappresenterà anche un primo momento di bilancio del percorso comune.

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