Forlì, vertenza Electrolux, la soddisfazione di De Pascale: “La Regione farà fino in fondo la sua parte”

“Non è una vittoria, ma abbiamo resistito. Il merito è innanzitutto delle lavoratrici e dei lavoratori, che insieme ai sindacati hanno lottato per cinque mesi per difendere occupazione e capacità produttiva del nostro paese”.

Così dichiarano il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, che ha partecipato a Roma, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla vertenza sul futuro degli stabilimenti Electrolux.

“Quando questa vicenda si aprì, Electrolux annunciava di voler licenziare 1.719 lavoratrici e lavoratori, compromettendo di fatto il futuro delle fabbriche italiane di elettrodomestici- aggiungono presidente e assessore-. Oggi parliamo di 902 da gestire esclusivamente su base volontaria e incentivata, investimenti per 100 milioni, tenuta delle linee produttive, a partire da quelle a maggior valore aggiunto, adozione di uno strumento espansivo che garantisca insieme agli ammortizzatori sociali la futura ripresa occupazionale. È quindi cambiata completamente la prospettiva, anche se rimane nell’immediato il calo dei dipendenti, che ora va consolidata sul piano europeo e monitorata con attenzione su quello nazionale per evitare qualsiasi rischio che gli impegni presi rimangano sulla carta”.

“Per quanto riguarda lo stabilimento Electrolux di via Bologna a Forlì- concludono de Pascale e Paglia- la Regione Emilia-Romagna farà fino in fondo la sua parte lavorando perché tutte le 194 persone che eventualmente decidessero di uscire da Electrolux trovino una nuova occupazione, ma soprattutto verificando che i 15 milioni di euro di investimenti nei tre anni previsti per il sito di Forlì arrivino e siano utili a garantire i livelli produttivi fissati. Si dimostra che lavoratrici, lavoratori, sindacati e istituzioni uniti possono cambiare storie già scritte, ma anche che oggi più che mai servono nuove leggi e strumenti che rafforzino la capacità di intervento pubblico in casi come questo”.