Forlì. Vertenza Electrolux, il Comune apre il tavolo: «Unità e determinazione per i lavoratori»

Il Comune di Forlì “continuerà a fare la propria parte, al fianco dei lavoratori e delle loro rappresentanze, affinché la città affronti questa vertenza con unità, responsabilità e determinazione”. Questo il messaggio che lancia il sindaco Gian Luca Zattini, durante il tavolo di confronto di oggi in Comune sulla vertenza Electrolux, sostenuto dalla parlamentare di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, incaricata di seguire la crisi dell’azienda dal gruppo parlamentare della Camera.

L’amministrazione, aggiunge il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, offre alle parti coinvolte “una sede istituzionale utile per avviare un dialogo concreto e responsabile su una crisi troppo delicata per il nostro territorio. Continueremo a stare vicino ai lavoratori di Electrolux”. A portare le loro istanze all’attenzione del ministro delle Imprese Adolfo Urso ci penserà Buonguerrieri.

“La vertenza Electrolux- commenta- riguarda centinaia di lavoratori, le loro famiglie e il futuro produttivo di un intero territorio. La priorità deve essere scongiurare gli esuberi annunciati, tutelare la continuità produttiva e difendere una presenza industriale strategica per Forlì e per la Romagna”.

L’impegno di Fdi è “trasversale” ai diversi livelli istituzionali. Il consigliere regionale Luca Pestelli ha già presentato una risoluzione in Regione, in cui si chiede “l’impegno ad affiancare e sostenere l’operato del governo, del ministero, delle organizzazioni sindacali e di tutte le istituzioni coinvolte nella vertenza” per la positiva risoluzione della crisi Electrolux. “Al tempo stesso- prosegue Buonguerrieri-, segue da vicino la vicenda anche l’eurodeputato Stefano Cavedagna. FdI monitorerà con la massima attenzione l’evoluzione della situazione e continuerà ad attivarsi, in ogni sede utile, nell’interesse del lavoro, dei lavoratori e della tenuta industriale di Forlì”.