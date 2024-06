Forlì, verso la giunta del Zattini-bis

Servirà ancora un vertice per chiudere la partita sulla giunta del Zattini bis. Il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, infatti avrebbe abbandonato l’incontro di ieri dopo che la sua proposta di riconfermare i due assessori, Andrea Cintorino e Daniele Mezzacapo, sarebbe stata negata dal primo cittadino. Già alla vigilia del vertice Gian Luca Zattini aveva battezzato la richiesta del parlamentare leghista come “irricevibile”. La proposta del sindaco, quindi, è stata un’altra: affidare al Carroccio la presidenza del consiglio comunale. A questo punto, si comincia a delineare la squadra dei 10 (presidente compreso, ndr) che affiancherà Zattini per i prossimi cinque anni, seppur ancora con alcune incognite. In altre parole, la presidenza dovrebbe essere assegnata a Daniele Mezzacapo. A Fratelli d’Italia, invece, spetterebbero due nomine, di cui una donna. Sicuro, quindi, Vincenzo Bongiorno nel ruolo di vicesindaco, mentre per il nome al femminile il partito di Giorgia Meloni starebbe guardando ad una figura da andare a pescare da un Comune limitrofo lasciando indietro Emanuela Bassi, già capogruppo in consiglio comunale nella scorsa legislatura. Stessa sorte per l’assessore uscente Marco Catalano che resterebbe fuori dai giochi. Due assessori anche per La Civica: Paola Casara che, secondo i ben informati, sarebbe promossa con delega al centro storico, e Kevin Bravi, sul quale però ci sono dubbi visto che per lui si tratterebbe della prima esperienza politica e soprattutto la prima in cui si troverebbe a far parte di un’amministrazione comunale. Per la Lega entrerebbe in campo Andrea Cintorino e per Forza Italia, Giuseppe Petetta. A questo punto per chiudere il cerchio mancano le nomine dirette del sindaco. Certezza per Vittorio Cicognani, fedelissimo di Zattini. Proprio il primo cittadino ha proposto il nome di Angelica Sansavini ( ex presidente di Domus Coop), che però non trova il pieno consenso delle forze politiche di centrodestra perché non donna di “area” ma bensì più vicina al mondo del centrosinistra. L’ultima nomina a disposizione del primo cittadino, invece, sarebbe Valerio Melandri.