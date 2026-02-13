Forlì, verso il referendum: il Ministro della Giustizia Nordio arriva sabato 21 febbraio al Salone Comunale

Verso il referendum, sabato 21 febbraio il Ministro della Giustizia Carlo Nordio interverrà a Forlì. Il ministro sarà il relatore più atteso della conferenza aperta al pubblico e dal titolo “Per la riforma della Giustizia Vota Sì” in programma alle ore 16,30 presso il Salone Comunale di Forlì in Piazza Saffi 8. Oltre a Nordio, saranno presenti come relatori la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, il referente regionale del Comitato Camere Penali per il Sì, avvocata Licia Zanetti; il Referente Provinciale Comitato Giovani Avvocati per il Sì, avvocata Grisela Mesi, e il Coordinatore Provinciale Comitato Sì Riforma, avvocato Jonathan Baratella. Modererà l’incontro l’avv. Silvia Zoli, responsabile Dipartimento Giustizia.