«Il 25 novembre è tutti i giorni». Con questo messaggio il Comune di Forlì, attraverso il Centro Donna e in sinergia con una fitta rete di associazioni, istituzioni e realtà del comprensorio, presenta un fitto calendario di oltre trenta appuntamenti in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un percorso diffuso che prenderà il via domani, per proseguire fino a metà dicembre tra convegni, presidi informativi, mostre, spettacoli teatrali e laboratori nelle scuole e nelle aziende. «La lotta alla violenza di genere richiede un impegno costante, concreto e corale – dichiara l’assessora alle Pari opportunità Andrea Cintorino –. Con queste iniziative vogliamo lanciare un messaggio chiaro: nessuna donna deve sentirsi sola. Il nostro Centro Donna opera quotidianamente con un approccio basato su fiducia ed empatia per affiancare le vittime verso la piena autonomia». Si comincia domani all’ospedale Morgagni-Pierantoni con la conferenza interistituzionale “Dentro la rete” (Sala Pieratelli) e l’inaugurazione nell’atrio della mostra fotografica “Vogliamo essere musica”, visitabile fino al 27 novembre. Nel pomeriggio spazio alla musica al Centro sociale Primavera (ore 15.30) con il concerto della band di medici e sanitari “I Musi...Canti” e alla poesia in Sala Melozzo (ore 17) con “Una creatura. Alda Merini canta Francesco”. Domenica doppio appuntamento: alle 15 all’Ex Istituto Agrario di Villafranca si inaugurano le mostre studentesche “Zeroscuse#nonèamore” e “Azioni collettive 3” con un dibattito psicologico, mentre alle 16 al Museo Mambrini di Pianetto (Galeata) si approfondirà il tema della violenza nel mondo romano. Grande attenzione è riservata alla prossimità territoriale. Lunedì 23 novembre (ore 8-12.30) il gazebo del Centro Donna e del Tavolo Interistituzionale sarà in piazza Saffi, mentre da martedì 24 a venerdì 27 (ore 9-12) le operatrici allestiranno banchetti nelle Case della Comunità di Santa Sofia, Rocca San Casciano, Modigliana e Forlimpopoli. Il cuore della rassegna coinciderà con mercoledì 25 novembre. Alle 9 verrà inaugurata una panchina rossa davanti alla sede dei Vigili del Fuoco in viale Roma; alle 10.30 alla Fabbrica delle Candele si terrà il convegno “L’importanza della comunità contro la violenza di genere”, mentre alle 17 piazza Saffi si illuminerà di arancione con l’iniziativa Soroptimist “Read the Signs”. Nel pomeriggio spazio anche all’open day del Centro Trattamento Uomini Maltrattanti in via San Martino (ore 16) e all’inaugurazione della mostra “Fisiognomica” all’Oratorio di San Sebastiano (ore 16.30). In serata, spettacolo benefico alla Fabbrica delle Candele (ore 21) e letture al Circolo Aurora (ore 20.45).Numerosi anche gli appuntamenti per le nuove generazioni e il mondo del lavoro: dal focus sulla certificazione di genere a Formula Servizi (24 novembre) all’incontro “Non è amore se...” con magistratura e forze dell’ordine alla Fabbrica delle Candele (27 novembre, ore 10), fino agli spettacoli d’improvvisazione teatrale “Imprevisti di genere” alla Casa di Riposo Zangheri (30 novembre) e ad Apofruit (15 dicembre). Il cartellone proseguirà a dicembre con incontri dedicati a figure femminili esemplari – come Franca Viola, Annalena Tonelli e le donne della Resistenza – e laboratori per genitori e adolescenti (15 e 16 dicembre). Per supporto o informazioni è sempre attivo il Centro Donna al numero 0543 712660 o all’indirizzo centrodonna@comune.forli.fc.it.