Forlì, verde pubblico: “Situazione inaccettabile”

In città ci sono malumori per la potatura degli sfalci. Ad accendere la miccia un post del consigliere comunale della Lega, Marco Catalano. «Ti do un consiglio amicale: Giuseppe (il riferimento è all’assessore al Verde, Giuseppe Petetta, ndr) fai tagliare l’erba. La manutenzione del verde è allucinante». Insomma, la giunta di centrodestra è colpita ancora una volta dal fuoco amico. Un post che, però, ha fatto emergere diverse criticità che i cittadini stanno segnalando. «Piste ciclabili e fossi non si vedono più da quanto è alta l’erba, è vergognoso. Il canale di via Firenze fa pena», si legge in un commento. Un utente del web, invece, invita «a fare un giro in via Lughese, visto che i residenti si fanno il segno della croce tutte le volte che escono di casa». Un cittadino, invece, chiede : «Ma andate in giro per le strade della città che amministrate?». Segnalazioni, a volte riportante anche a più riprese, che interessano diverse aree di Forlì. «Via Bertini ad oggi è inaccettabile, è una delle arterie più importanti», sottolinea un cittadino. Una signora, inoltre, puntualizza: «Non solo, fai presente che l’erba tagliata va portata via, non lasciata a terra. L’acqua ormai non scola più nei fossi». C’è anche chi suggerisce: «Ma perchè non appaltate gli sfalci ai comitati di quartiere? Si tratta di persone vicino al territorio che sicuramente sapranno gestire la situazione. Probabilmente tra professionisti e volontariato, vedremo quartieri rifiorire».

Diverse, quindi, le problematiche evidenziate. «Tutto è sicuramente migliorabile – chiarisce l’assessore Giuseppe Petetta –, ma ci sono già delle programmazioni. Purtroppo il tempo incerto degli ultimi 20 giorni, che ha visto un alternarsi di piogge e giornate di sole, ha limitato gli interventi già stabiliti. C’è stato un rallentamento, che si sta provvedendo a recuperare, che non ci ha permesso di sfalciare l’erba bagnata. Non solo, solitamente nella programmazione si danno priorità a luoghi sensibili come scuole e parchi. L’erba, una volta tagliata, nella maggioranza dei casi viene raccolta subito e non lasciata a terra. Se capita, comunque lo si fa sempre in seconda battuta e a seconda delle priorità».