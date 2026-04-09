Forlì, venerdì l’interrogatorio del fermato per il delitto in macelleria

Si terrà venerdì l’interrogatorio di garanzia del 35enne marocchino fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato commesso a danno del connazionale Khalid Ouqassou, 45 anni, trovato morto all’interno della macelleria islamica nella notte tra lunedì e martedì. Dopo che nel primo interrogatorio davanti agli inquirenti della Squadra Mobile, poche ore dopo il delitto, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, bisognerà capire se, assistito dall’avvocato Luigi Tampellini di Forlì, proseguirà con questa strategia difensiva o deciderà di rispondere alle domande del giudice e del sostituto procuratore Laura Brunelli. Le cause della lite all’interno della macelleria Mzab di via Ravegnana 81/A, sono uno dei lati oscuri della vicenda.

Nella giornata di martedì è stata anche eseguita l’autopsia sul corpo del 45enne, a quanto pare clandestino sul territorio italiano e forse macellaio anche lui come il titolare che gli permetteva di dormire all’interno dell’attività commerciale, così come colui che è accusato di essere il suo assassino, anche se il fermato non ha mai ammesso sue eventuali responsabilità nel delitto. E’ stato lui a chiamare la Polizia alle 2.30 di notte avvertendo che nella macelleria c’era un cadavere. L’ingresso era chiuso, tanto che sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per permettere agli investigatori di Volante e Squadra Mobile di entrare. Poi nelle ore successive il certosino lavoro della polizia Scientifica di Forlì e Bologna per repertare tutto. A partire dal coltello che sarebbe stato utilizzato per l’omicidio. Un’arma dalla lama di 30 centimetri utilizzata con estrema violenza, più volte e in più parti del corpo della vittima, anche al volto, con esiti devastanti, come riportato nell’esame autoptico eseguito dall’anatomopatologa Donatella Fedeli. Mentre il presunto omicida si è chiuso nel suo riserbo e non appare collaborativo con gli investigatori, nemmeno per dare una spiegazione della sua presenza nella macelleria a quell’ora della notte. Per questo sarà da valutare anche la posizione del titolare dell’esercizio.