Forlì, venduto l’ex Istituto “Saffi”: diventerà uno studentato

Finalmente ha un nuovo padrone l’ex Istituto tecnico “Saffi” in via Giorgina Saffi. L’edificio, inutilizzato dal 2011, è finito al Fondo Emilia Romagna social housing (istituito nel 2011 da un raggruppamento di Fondazioni della regione, tra cui la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì), Fondo specializzato nella promozione e realizzazione di iniziative nella Regione Emilia Romagna, gestito dalla società InvestiRE Sgr. Un nome che a Forlì si è già fatto conoscere per aver intrapreso un progetto innovativo di housing sociale all’ex Universal, altro stabile in centro (via Maceri) abbandonato per anni.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola