Forlì, Vem sistemi celebra 40 anni di attività

Quarant’anni di storia dedicati all’innovazione, ma con le radici ben piantate nelle persone e nelle relazioni. Vem sistemi è pronta a celebrare questo importante traguardo con il convegno “Vem Aanniversary: Valori – Esperienze – Meraviglie”, la convention annuale del Gruppo in programma domani al Museo San Domenico di Forlì. Più che una semplice ricorrenza, l’evento rappresenta un’occasione speciale per celebrare quattro decenni di attività, guardare alle sfide future e condividere i traguardi raggiunti insieme a clienti, partner, istituzioni, università e collaboratori.

Da quarant’anni Vem osserva la tecnologia con una visione chiara: l’innovazione non deve generare complessità, ma renderla invisibile per creare valore reale per le persone. Come nell’arte, dove l’opera esprime la leggerezza dell’idea più che il peso della materia, il quarantesimo anniversario celebra l’ingegno umano attraverso tre pilastri guida: i valori, principi solidi da cui nasce ogni crescita duratura; le esperienze, intese come la capacità di fare rete e trasformare le sfide in opportunità e le meraviglie, ovvero quella curiosità scientifica e creativa capace di coniugare tecnologia, arte e bellezza.

«Per noi la tecnologia è un’espressione di conoscenza con cui l’uomo esplora il mondo - dichiara Stefano Bossi, ceo e general manager di Vem sistemi -. La meraviglia ci ha fatto nascere, i valori ci hanno guidato, le esperienze ci hanno trasformato. Quarant’anni di storia non sono un punto di arrivo, ma le radici da cui continuare a immaginare il futuro».

La giornata vedrà alternarsi voci di rilievo del panorama culturale e scientifico: oltre all’apertura di Stefano Bossi, interverranno il giornalista Beppe Severgnini, la divulgatrice scientifica Emanuela Girardi, Gianluigi Castelli (Sda Bocconi), Davide Zardo (Schneider Electric Italia) e la curatrice d’arte Maria Vittoria Baravelli, insieme ai contributi di Cisco.

Nel pomeriggio la parola passerà al Gruppo e ai principali partner tecnologici internazionali (tra cui NetApp, Rubrik, Red Hat, Check Point e Trend Micro), che condivideranno visioni e casi concreti sulle grandi trasformazioni digitali. Un dialogo corale per confermare il ruolo di Vem tra i principali Technology Ecosystem Integrator italiani.