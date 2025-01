Forlì, “Velo ok” distrutto con petardi

Un “velo ok” in via Trentola fatto esplodere, distrutto forse da un grosso petardo. Sicuramente un danneggiamento sul quale sta svolgendo accertamenti la Polizia locale di Forlì. E’ successo l’altra notte a Malmissole, all’altezza del civico 43 della strada, vicino alla chiesa della frazione. Lo scoppio ha risvegliato i residenti, anche per l’abbaiare dei cani spaventati dal rumore. Il quel punto il “velo ok” è sistemato a lato della carreggiata trafficata, ma non ci sono case nelle immediate vicinanze se non a qualche decina di metri. Presto scatterà una denuncia contro ignoti e la Polizia locale verificherà la presenza di telecamere nelle vicinanze, visto che il punto dell’esplosione non è coperto, per provare a dare un volto ai responsabili.

I “velo ok” sono stati posizionati ormai da qualche anno anche ascoltando le richieste dei residenti per invitare a moderare la velocità. Non si tratta di postazioni fisse, vale a dire che la strumentazione per rilevare eventuali violazioni ai limiti di velocità viene sistemata solo dalla pattuglia che intende fare il posto di controllo. L’altra sera il contenitore arancione era vuoto. Tutto fa pensare a un danneggiamento fatto utilizzando un grosso petardo, forse una bravata,