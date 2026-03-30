Forlì, veicolo contro la struttura: chiuso il parcheggio di via Lombardini per motivi di sicurezza

FORLI’. Il Comune informa che, a seguito di un urto accidentale da parte di un veicolo contro la pannellatura perimetrale della struttura, il parcheggio a lunga sosta di via Lombardini è temporaneamente chiuso al pubblico.

L’impatto ha determinato, in tempi successivi, lo spostamento di alcune lastre della pannellatura esterna, generando una potenziale situazione di pericolo per l’utenza.

A seguito delle verifiche effettuate sul posto anche dai tecnici di FMI e dai Vigili del Fuoco, che hanno evidenziato la presenza di elementi parzialmente distaccati e la necessità di ulteriori accertamenti, è stato disposto il divieto di accesso all’intera area per tutelare la pubblica incolumità.

«L’Amministrazione comunale», si legge in una nota diffusa dal Comune, «assicura che, una volta completate le verifiche e realizzati gli eventuali interventi necessari, il parcheggio sarà riaperto nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, è possibile utilizzare i parcheggi limitrofi del Campus Universitario con accesso sempre in via Lombardini, e il nuovo parcheggio interrato di Galleria Vittoria, con accesso da via Oberdan e uscita a pochi metri da Corso della Repubblica».