Forlì, vede la Polizia, si ferma e fa finta di fare benzina: scoperto senza patente

All’occhio attento degli agenti delle volanti della Polizia di Stato della Questura di Forlì-Cesena non è sfuggita la manovra effettuata, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, da un automobilista che transitava in viale Roma che, alla vista della pattuglia, entrava in un distributore di carburanti per eludere il possibile controllo.

Quando gli agenti chiedevano al conducente di esibire la patente di guida il trentenne di origini straniere forniva a voce il proprio nome dichiarando di averla dimenticata al lavoro. I poliziotti, insospettiti dalle circostanze, approfondivano le verifiche accertando che l’uomo, anziché il suo, aveva fornito il nome del fratello di una decina di anni più anziano. Dai controlli è emerso che il trentenne era sprovvisto di patente perché gli era stata sospesa dalla Motorizzazione non essendosi presentato alla visita di revisione. Oltre alla denuncia penale, l’uomo veniva così multato per la violazione al codice della strada .