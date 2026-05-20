Forlì, vanno a comprare dei fiori con banconote false: due ragazze denunciate

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Forlì hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Sono stati denunciate due giovani per “spendita di monete falsificate in concorso” poiché sorprese a pagare dei fiori con banconote false, che sono state sottoposte a sequestro penale.

Stesso destino per un automobilista per “guida senza patente” poiché, sorpreso alla guida di un veicolo di proprietà di altra persona, che è stato restituito all’avente diritto. Denunciato anche un uomo per “porto ingiustificato di armi o di strumenti atti ad offendere” poiché, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di tre giraviti di grosse dimensioni - nascosti all’interno della manica del proprio giubbotto - che sono stati sottoposti a sequestro penale. Denunciati due giovani per “furto aggravato in concorso” poiché trovati in possesso di alcuni capi di abbigliamento del valore di circa 400 euro, asportati poco prima dal centro commerciale. La refurtiva, recuperata, è stata restituita all’avente diritto.