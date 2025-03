Forlì, vandalismo e spaccio sul bus, arrivano i cani antidroga sulla linea 132: disposte due espulsioni

Vandalismo, spaccio, minacce e bullismo nei bus. Dopo le ripetute segnalazioni degli ultimi mesi su alcune tratte del servizio di trasporto pubblico gli agenti, dal tardo pomeriggio di ieri, hanno quindi svolto controlli alla stazione autolinee e ai servizi di trasporto pubblico.

In serata, in particolare, è stato imposto l’alt alla linea 132 diretta in Valbidente: gli agenti hanno controllato tutti i passeggeri, con l’ausilio anche dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, con i cani pastori tedeschi Bekam e Kenia. Due stranieri sono stati accompagnati in Questura per accertamenti sulla loro posizione di soggiorno e sono stati destinatari di provvedimenti di espulsione. Un italiano di 20 anni, inoltre, è stato trovato in possesso di hashish. L’unità cinofila ha inoltre rinvenuto, occultati dentro un pacchetto di sigarette nascosto tra i sedili, altri 5 grammi di hashish. I servizi proseguiranno nelle prossime settimane, con controlli orientati in particolare alla stazione ferroviaria e alla stazione autolinee.