Forlì, vandali in azione: auto nel mirino ai Romiti

Balordi in azione nel quartiere Romiti dove diverse autovetture sono state prese di mira da malviventi che hanno sfondato i vetri anche solo per accaparrarsi qualche spicciolo o addirittura il guinzaglio del cane. È accaduto la notte scorsa in diverse vie tra le quali via Marziale, via Valeria, via Celletta dei Passeri e via Borghetto.

È stato, dunque, un risveglio davvero amaro quello di almeno 4/5 famiglie che hanno trovato i vetri della propria automobile in frantumi e le portiere spalancate. Le macchine sono state completamente rovistate alla ricerca di qualunque cosa da rubare. Ad attirare i malviventi è bastato qualche euro se non, addirittura, oggetti di poco valore come ad esempio un guinzaglio e la ciotola del cane. Qualche residente, verso le 4.30 di notte circa, ha sentito una forte botta ma pensando fosse legato allo svuotamento dei bidoni, non ha dato l’allarme. Un’ora più tardi circa, sarebbero stati visti due ragazzi in bicicletta con due zaini capienti rompere finestrini di due vetture per poi darsi alla fuga verso via Firenze.

Le forze dell’ordine stanno ricevendo in queste ore le denunce dei cittadini per capire quanti mezzi sono finiti nel mirino dei balordi. Gli inquirenti stanno cercando di capire se qualche telecamera di videosorveglianza possa aver ripreso elementi utili alle indagini. Frame che possano aver ripreso i ladri in azione oppure un via vai sospetto. L’invito rivolto ai cittadini è quello di fare la massima attenzione e non lasciare nulla all’interno dell’abitacolo. Anche un oggetto del valore di qualche euro potrebbe essere un pretesto sufficiente per mettere a segno il colpo provocando centinaia di euro di danni. Inoltre, per certi tipi di autovetture, i criminali potrebbero mirare ad accaparrarsi il libretto di circolazione dunque è necessario prestare la massima attenzione e controllare che non manchi nessun documento in caso si finisca nel mirino dei malfattori. L’attenzione da parte delle forze dell’ordine è massima e le vie del quartiere sono pattugliate per disincentivare episodi analoghi e raccogliere ogni indizio utile a dare un nome ai colpevoli.