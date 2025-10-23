Forlì, valvole di non ritorno per proteggersi dal Montone in caso di piena

Forlì
  • 23 ottobre 2025
FORLI’. Una protezione efficace contro i rigurgiti del fiume Montone. Con i fondi Pnrr stanziati dalla Struttura commissariale, Hera e Comune di Forlì hanno da poco ultimato l’installazione di quattro valvole di non ritorno lungo l’argine destro del fiume Montone, tra il Parco urbano Franco Agosto e via Isonzo.

L’intervento da mezzo milione di euro rientra nel più ampio piano di opere pubbliche per la gestione delle alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico. Le valvole clapet, precisa l’assessore all’Ambiente Giuseppe Petetta, sono state posizionate a protezione delle condotte di scarico delle acque della rete fognaria cittadina, per impedire le ingressioni dal fiume durante le piene. Per la precisione, tre lungo via Isonzo e una lungo il viale pedonale Decio Anzani. «I quattro manufatti assicurano una protezione efficace contro i rigurgiti del fiume Montone, contribuendo fattivamente alla resilienza idraulica complessiva dell’area, già duramente colpita dagli eventi meteorici intensi degli ultimi anni», conclude l’assessore.

