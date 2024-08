Forlì, va a fuoco l’auto mentre è in marcia. Conducente illeso, vettura distrutta

I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti poco prima delle 23.00 di lunedì 12 agosto 2024 in via del Braldo a Forlì per l’incendio di una autovettura che aveva preso fuoco in corsa. I soccorritori dopo aver indossato i dispositivi di protezione individuale ed aver disteso una condotta, hanno spento le fiamme che nel frattempo avevano avvolto completamente il veicolo e si erano propagate alla vegetazione limitrofa. Uscito autonomamente ed incolume il conducente. Viabilità interrotta per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto anche la Polizia locale.