Forlì, uno spettacolo per sensibilizzare sulla donazione degli organi

FORLI’. Sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle donazioni di organi e tessuti è lo scopo di “Con il cuore”, lo spettacolo che andrà in scena al Teatro Testori di via Vespucci 13, a Forlì domani, mercoledì 4 dicembre con inizio alle 20.30. L’evento nasce da un progetto del coordinamento ospedaliero Donazione organi e tessuti di Forlì, in collaborazione con il Centro per le famiglie della Romagna Forlivese. L’evento è patrocinato dall’associazione Aido Forlì col supporto di Daniele Versari di Estados Cafè e dell’artista Alessandra Bruni. L’evento è realizzato anche grazie al contributo del Teatro Giovanni Testori. Spettacolo di e con Michele Di Felice - Elisabetta Canziani. Evento speciale ad ingresso gratuito. Per maggiori info: 0543 712667 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it. Iscrizioni su icos.comune.forli.fc.it