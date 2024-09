Forlì, Unieuro riprende a crescere

Ricavi pari a 1.149 milioni di euro, rispetto a 1.199 milioni del periodo precedente, con un trend che registra un progressivo rallentamento della flessione su base trimestrale, in un mercato che, negli ultimi mesi, evidenzia un’inversione di tendenza e il ritorno alla crescita. ll Gruppo Covercare nel periodo contribuisce ai ricavi per circa 23 milioni di euro. Sono questi i numeri di Unieuro che ha reso noti i risultati preliminari del primo semestre chiuso al 31 agosto di quest’anno. «Continuiamo a rilevare gli effetti di tutte le iniziative poste in essere – ha commentato Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro –: la redditività operativa registra un miglioramento per il quinto trimestre consecutivo rispetto al periodo comparabile, escludendo la neo-acquisita Covercare. In aggiunta, quest’ultima ha ulteriormente contribuito al progresso della profittabilità. I risultati superiori alle aspettative, uniti ai primi segnali di ripresa del mercato, consentono a Unieuro di affrontare con fiducia l’imminente alta stagione».