Forlì, Unieuro: il cda non conferisce le proprie azioni all’opas

Unieuro, il cda dice no all’ipotesi di portare le proprie azioni all’opas di Fnac Darty SA e Ruby Equity Investment. Il consiglio ha ufficializzato la sua posizione in una nota: Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ha deliberato a maggioranza di non portare in adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Fnac Darty SA e Ruby Equity Investment S.à r.l. le 70.004 azioni proprie, pari a 0,34% del capitale, detenute dalla società alla data odierna.

La decisione della maggioranza, con i voti contrari del presidente Stefano Meloni e dei consiglieri Benedetto Levi, Giuseppe Nisticò e Alessandra Stabilini, si colloca nel solco delle riserve espresse nel comunicato dell’Emittente del 29 agosto 2024 circa la congruità del corrispettivo dell’Offerta a remunerare adeguatamente gli azionisti dell’Emittente, non esprimendo detto corrispettivo il valore atteso delle azioni derivante, tra l’altro, dalla prospettica esecuzione del Piano Strategico e dal completamento dell’integrazione del Gruppo Covercare. La decisione è ulteriormente confortata e motivata dai risultati preliminari del semestre chiuso al 31 agosto 2024, che sono superiori alle aspettative della Società, e dal rialzo dell’outlook reddituale per l’esercizio in corso.