Forlì, undici incontri gratuiti dedicati al benessere femminile

Undici incontri serali gratuiti per affrontare il tema del benessere femminile e la naturale evoluzione fisica, ormonale ed emotiva che accompagna la donna dalla fertilità alla menopausa.

L’iniziativa, denominata “UISP in Rosa”, sostenuta da UISP Forlì-Cesena e realizzata grazie a un contributo importante dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì, prevede sia momenti teorici che esperienziali per conoscere il proprio corpo, ascoltarne le trasformazioni, ritrovare equilibrio e benessere. Il programma si articola in tre incontri sulla fertilità, cinque sulla ciclicità e tre sulla menopausa, tutti condotti da Chiara Simone e Annalisa Calandrini, naturopate esperte nel benessere femminile e nell’alimentazione naturale. “UISP in Rosa è un progetto che mette al centro le donne, il loro benessere e l’importanza di conoscere e ascoltare il proprio corpo in ogni fase della vita - dichiara l’assessora Andrea Cintorino - Parlare di pari opportunità significa anche questo: riconoscere le esigenze delle donne, valorizzarle e creare occasioni concrete di attenzione e cura di sé. Ed è proprio questa la finalità del bando che, come Assessorato alle Pari Opportunità, abbiamo promosso nei mesi scorsi: non limitarci a parlare di pari opportunità, ma sostenere concretamente le associazioni e le realtà del territorio che sono capaci di trasformare questi principi in progetti e azioni concrete. Ringrazio quindi UISP e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, con l’auspicio che possa coinvolgere tante donne. Perché dedicare tempo a sé stesse, al proprio corpo e al proprio benessere non è un lusso, ma una necessità”.

I primi incontri del mese si svolgeranno nella sede UISP di Forlì, in Via Aquileia 1, e gli altri presso la Boutique del Movimento, in Viale II Giugno, 2°.

Per info e iscrizioni: Chiara - 349 3873177, Annalisa - 333 7244927