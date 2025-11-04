Forlì, una vetrina sulla storia dei Carabinieri

In occasione della Festa delle Forze Armate che si celebra martedì 4 novembre insieme a quella dell’Unità nazionale, il Comando provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, ripropone nelle vetrine del palazzo del Monte di Pietà in corso Garibaldi, sede della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la mostra di divise e indumenti storici dell’Arma. «Ringrazio il presidente e il segretario della Fondazione – ha detto il comandante provinciale, colonnello Gianluigi Di Pilato – perché, come consuetudine, ci mettono a disposizione i loro locali per questa vetrina allestita in occasione del 4 novembre».
«Il Comando della stazione dei Carabinieri è un pezzo delle istituzioni – ha rimarcato Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi – della nostra città e la Fondazione è un altro pezzo delle istituzioni con finalità diverse, quindi è un incontro molto importante. Ringrazio i carabinieri impegnati nel mantenimento dell’ordine pubblico, anche con un’attenzione ai giovani: un tema importante che per la Fondazione vuol dire costruire le risposte affinché il disagio giovanile non degeneri, ma per farlo c’è la necessità di una collaborazione per avere le risposte più adeguate».