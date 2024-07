Forlì, una targa commemorativa per il questore Angelo De Fiore

Il 19 luglio 2024 l’amministrazione comunale di Forlì e la Polizia di Stato, in collaborazione con l’A.N.P.S. sezione di Forlì, ha posto una targa commemorativa presso il Parco della Resistenza in onore di Angelo De Fiore, questore di Forlì dal 1953 al 1955: “Un Giusto tra le Nazioni”. De Fiore prestò servizio a Roma in qualità di dirigente dell’Ufficio Stranieri, ricoprendo l’incarico negli anni difficili dell’occupazione tedesca; si pose in prima linea per savare centinaia di vite dall’odio nazista. Per il coraggio e i sentimenti di umanità dimostrati nel 1954 fu insignito della “Legion d’Onore” della Repubblica Francese e nel 1966 il suo nome è stato inserito al pari di quello di Perlasca e Palatucci tra i “Giusti d’Israele”; inoltre il suo nome è scolpito sulla stele della collina dell’Olocausto in Gerusalemme. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il vicario del prefetto di Forlì-Cesena Giovanna Longhi, Teresa Romeo in rappresentanza della Questura di Forlì, il vescovo Livio Corazza e altre autorità.