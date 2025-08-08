Forlì, una serra per la produzione e spaccio di marijuana: 47enne arrestato

Lo scorso 30 luglio, i Carabinieri della Stazione di San Martino in Strada hanno arrestato un 47enne, ritenuto presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nel corso della perquisizione domiciliare, all’interno di un locale adibito a serra, i militari hanno rinvenuto 24 piante di marijuana in fase di fioritura, 20 arbusti della medesima sostanza non ancora fioriti, 65 grammi di marijuana essiccata suddivisa in barattoli, nonché circa 690 grammi tra rami, foglie e residui, oltre a vario materiale destinato al confezionamento in dosi. L’intero quantitativo è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per le previste analisi di laboratorio.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Forlì, rimesso in libertà in attesa di comparire in udienza davanti al giudice.