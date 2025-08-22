Forlì, una serie di incontri per riconoscere le truffe

Per aiutare le persone più fragili a riconoscere e denunciare i tentativi di truffa più diffusi, il Comune di Forlì, in collaborazione con Prefettura, Polizia Locale, Questura e Carabinieri, lancia una serie di incontri aperti alla cittadinanza. “L’obiettivo principale di questi appuntamenti, che si affiancano a una campagna più digitale di divulgazione sui social e all’affissione capillare di manifesti, è fornire ai cittadini gli strumenti necessari per riconoscere i tentativi di frode e reagire in modo efficace, tutelando la propria sicurezza e quella dei propri familiari”, spiegano il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e gli assessori Angelica Sansavini e Luca Bartolini.

“Nel corso di ciascun incontro, un rappresentante della Polizia locale illustrerà i tipi di truffa più diffusi, da quelle porta a porta a quelle telefoniche e online, fornendo consigli pratici per evitarle. La novità dell’edizione 2025 è l’introduzione di una modalità di esposizione più interattiva: ai partecipanti verranno sottoposti diversi scenari di truffa con il proposito di riflettere su come affrontare eventuali situazioni di rischio nella vita reale”.