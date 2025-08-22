Forlì, una serie di incontri per riconoscere le truffe

Gli incontri saranno il 17 settembre alle 15 al Caffè per Tutti di Villafranca in via 13 Novembre 1944, 88 (ex Ist. Agrario); il 30 settembre alle 15.30 al Caffè per Tutti di Vecchiazzano in via Pigafetta 19 (Polisportivo Treossi). E ancora il 10 ottobre alle 15.30 al Caffè per Tutti di Ca’ Ossi in via Ribolle 10 (Parrocchia di San Pio X) e infine il 30 ottobre alle 15.30 nella sede dell’Associazione Il Delfino della Cava in via Sillaro 42. Per maggiori informazioni: 0543 712763 - mail: anziani@comune.forli.fc.it