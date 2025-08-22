Forlì, una serie di incontri per riconoscere le truffe

  • 22 agosto 2025
Per aiutare le persone più fragili a riconoscere e denunciare i tentativi di truffa più diffusi, il Comune di Forlì, in collaborazione con Prefettura, Polizia Locale, Questura e Carabinieri, lancia una serie di incontri aperti alla cittadinanza. “L’obiettivo principale di questi appuntamenti, che si affiancano a una campagna più digitale di divulgazione sui social e all’affissione capillare di manifesti, è fornire ai cittadini gli strumenti necessari per riconoscere i tentativi di frode e reagire in modo efficace, tutelando la propria sicurezza e quella dei propri familiari”, spiegano il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e gli assessori Angelica Sansavini e Luca Bartolini.

“Nel corso di ciascun incontro, un rappresentante della Polizia locale illustrerà i tipi di truffa più diffusi, da quelle porta a porta a quelle telefoniche e online, fornendo consigli pratici per evitarle. La novità dell’edizione 2025 è l’introduzione di una modalità di esposizione più interattiva: ai partecipanti verranno sottoposti diversi scenari di truffa con il proposito di riflettere su come affrontare eventuali situazioni di rischio nella vita reale”.

Il calendario degli incontri

Gli incontri saranno il 17 settembre alle 15 al Caffè per Tutti di Villafranca in via 13 Novembre 1944, 88 (ex Ist. Agrario); il 30 settembre alle 15.30 al Caffè per Tutti di Vecchiazzano in via Pigafetta 19 (Polisportivo Treossi). E ancora il 10 ottobre alle 15.30 al Caffè per Tutti di Ca’ Ossi in via Ribolle 10 (Parrocchia di San Pio X) e infine il 30 ottobre alle 15.30 nella sede dell’Associazione Il Delfino della Cava in via Sillaro 42. Per maggiori informazioni: 0543 712763 - mail: anziani@comune.forli.fc.it

