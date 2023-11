Forlì. Una guida raccontata del cimitero monumentale per scoprire la storia della città

Tre volumi per scoprire il cimitero monumentale di Forlì e conoscere, attraverso i cittadini che qui vi riposano e le opere d’arte presenti, la storia della città. Come suggerisce il nome, si tratta di una vera e propria “guida raccontata” scritta dallo storico forlivese Alvaro Lucchi, con la prefazione di Gabriele Zelli, per un totale di 815 pagine e di una appendice contenente le mappe per guidare il visitatore. Nella guida l’autore illustra la storia del complesso cimiteriale, dalle sue origini ad oggi. Ha inoltre censito e descritto 205 monumenti funebri e sepolture che hanno un’indubbia valenza storico-artistico e si è soffermato sui personaggi che lì riposano e sugli scultori, gli architetti, gli scalpellini, gli autori delle sculture, che hanno abbellito le tombe e le edicole funerarie. Tra i cittadini illustri che riposano nell’ottocentesco sepolcreto, che costituisce una delle più significative architetture della Romagna, Marco Palmezzano, Piero Maroncelli, Aurelio Saffi, Antonio Fratti, Achille Cantoni, Alessandro Fortis, Fulcieri Paulucci de Calboli, Luigi Ridolfi, Angelo Masini, Roberto Ruffilli, Franco Agosto, Diego Fabbri solo per nominarne alcuni. Sono presenti anche le tombe delle famiglie più importanti della città, come ad esempio Albicini, Becchi, Missiroli, Pantoli, Saffi, Santarelli, Quartaroli, Vallicelli, Zambelli, Zanotti solo per citarne alcune. «Nello scrivere la guida – spiega l’autore – mi sono fatto trascinare anche sotto il profilo “romantico”: nelle epigrafi troviamo delle biografie per per raccontare l’umanità delle persone defunte. Nel cimitero, poi, vengono attraversati tutti i periodi storici attraverso chi vi riposa: dalla carboneria alle guerre risorgimentali, dalla grande guerra alla resistenza fino ad arrivare a Roberto Ruffilli ucciso dalle brigate rosse». Nei testi non trovano spazio esclusivamente personaggi illustri ma anche comuni cittadini come la domestica della famiglia Bufalini o uno spaccalegna. La guida verrà presentata alla città sabato 9 dicembre, alle 16, all’interno della sala ex cinema Mazzini in corso della Repubblica 88 nel corso di un incontro organizzato dal Centro di cultura romagnola “E’ Racoz”, alla presenza dell’autore e di Gabriele Zelli. Per l’occasione l’opera sarà posta in vendita al prezzo scontato di 100 euro anziché 130 euro. Per informazioni e prenotazioni, telefonare ad Alvaro Lucchi al 347.3806288 oppure inviare una mail ad alvaro.lucchi36@gmail.com.