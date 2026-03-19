Forlì, una generosa benefattrice paga la ristrutturazione del bagno di Ginecologia: “Un gesto da donna a donna”

Una generosa forlivese ha voluto devolvere un contributo speciale per migliorare il comfort delle pazienti nella UO di Ostetricia e Ginecologia di Forlì, destinando l’importo alla ristrutturazione completa di un bagno riservato alle degenti in reparto.

Un gesto di solidarietà che testimonia attenzione e cura “da donna a donna”, contribuendo a rendere più accogliente e funzionale l’ambiente di cura.

L’intervento ha riguardato il rifacimento completo di un bagno di reparto, ora trasformato in uno spazio moderno, funzionale e, soprattutto, accogliente. L’obiettivo della donatrice, condiviso con la Direzione Sanitaria e l’équipe del reparto, è stato quello di migliorare il benessere psicofisico delle donne durante il periodo di degenza, rendendo l’ambiente ospedaliero più vicino alla dimensione domestica.

“Ricevere il sostegno della comunità è per noi sempre motivo di grande orgoglio e commozione - ha dichiarato il professor Luca Savelli, direttore della Uo di Ostetricia e Ginecologia di Forlì. Questo gesto di solidarietà è un messaggio di cura che va oltre l’aspetto clinico. Spazi più belli e funzionali contribuiscono in modo determinante alla serenità delle nostre pazienti, facendole sentire meno ‘numeri’ e più persone accolte in un ambiente che ha a cuore la loro dignità”.