Forlì, una coppia di anziani fa arrestare un truffatore che aveva rubato i monili in oro di una 80enne

FORLI’. Si finge carabiniere e tenta di farsi consegnare l’oro di due anziani: arrestato dalla Polizia di Stato. Nel primo pomeriggio di giovedì, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un uomo che stava compiendo una truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani coniugi. Il truffatore avrebbe contattato telefonicamente le vittime fingendosi un appartenente dell’Arma dei Carabinieri che, con il pretesto di effettuare alcuni accertamenti, avrebbe chiesto alle persone offese di mostrare e mettere a disposizione tutto l’oro e gli oggetti preziosi in loro possesso. Di fronte alle insistenti richieste dell’uomo, i due anziani, insospettiti dalla situazione, hanno contattato il 112, segnalando quanto stava accadendo. L’operazione, coordinata in tempo reale con la Centrale Operativa Telecomunicazioni (COT), ha permesso di recuperare e mettere in sicurezza un bottino in oro dal valore stimato tra i 20.000 e i 30.000 euro. Gli operatori della Polizia di Stato hanno immediatamente attivato gli accertamenti e comunicato alla Squadra Mobile che è prontamente intervenuta riuscendo a bloccare e individuare il soggetto mentre era ancora in corso l’azione criminosa, procedendo all’arresto in flagranza.

All’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno trovato i due anziani coniugi sotto shock, ma fortunatamente incolumi, con tutti i loro gioielli e preziosi già radunati sul tavolo e pronti per essere consegnati al malvivente. Accompagnato in Questura per gli accertamenti, l’arrestato è stato sottoposto a perquisizione personale. All’interno del suo zaino gli agenti hanno scoperto un sacchetto di plastica trasparente contenente diversi monili d’oro. Gli immediati accertamenti info-investigativi hanno rivelato che i preziosi erano stati sottratti il giorno precedente, il 28 settembre 2026, a un’altra donna di 80 anni residente a Forlì. Pertanto, eseguiti gli accertamenti, i monili sono stati restituiti alla legittima proprietaria. L’attività investigativa ha così permesso non solo di interrompere il tentativo di truffa, ma anche di recuperare la refurtiva relativa a un precedente episodio e restituirla alla persona offesa.