Forlì, un tris di imprenditori cinesi e un nuovo locale: “Apriamo in corso della Repubblica, un posto bellissimo”

La città si arricchisce di un nuovo locale dal sapore orientale. Sabato, in corso della Repubblica, 160 aprirà “La rameria”, locale di cucina giapponese che propone un menù interamente dedicato al ramen. La famosa zuppa a base di spaghetti di frumento serviti in brodo è al centro della nuova scommessa imprenditoriale dei cinesi Zheng Bingcheng, Hu Huimin e Lin GuoLian, già proprietari della catena di ristoranti “Sushi King” che a Forlì da anni serve i propri piatti da asporto in via campo di Marte. «Sono 14 anni che abito a Forlì come il mio socio - spiega Zheng Bingcheng - . Abbiamo scelto di investire in corso della Repubblica perché è un posto bellissimo a pochi passi dal campus universitario». Il ristorante di cucina giapponese aprirà, infatti, al posto di “Brirò”, storico locale che ha chiuso dopo 34 anni di attività per il pensionamento del titolare. «Per noi è un onore prendere un locale che ha una lunga storia imprenditoriale di successo - continua - e cercheremo di continuare nel solco della vecchia gestione». La scelta di investire in corso della Repubblica è figlia non solo della vicinanza strategica con il campus ma è anche legata alla scelta da parte dell’amministrazione comunale di riqualificare la via. «Siamo da sempre grandi appassionati di ramen - continua - , uno dei piatti asiatici più diffusi nelle sue diverse versioni, e dopo aver portato a Forlì sushi di qualità pensiamo che anche questo prodotto meriti il suo spazio in città. Ci abbiamo lavorato tanto, sperimentando con ingredienti e sapori per dare ai nostri clienti la migliore esperienza possibile». Il ramen sarà proposto in cinque diverse tipologie, quattro delle quali realizzate con brodo di carne e una invece completamente vegetariana. Ad accompagnarlo ci saranno poi antipasti e dolci tipici della tradizione giapponese, nonché una selezione di caffetteria. «Abbiamo fissato un prezzo molto contenuto anche per andare incontro alle esigenze degli universitari - spiega Bingcheng - . Le porzioni sono abbondanti: solitamente è di circa un etto e mezzo di pasta». La Rameria sarà aperta a pranzo dalle 12 alle 15 e a cena dalle 18.30 alle 22 senza prenotazioni.