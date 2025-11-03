Forlì, un successo le visite allo storico zuccherificio ex Eridania

Domenica 2 novembre oltre centoventi persone hanno partecipato alle due visite guidate all’interno dell’ex zuccherificio, condotte dallo storico Mario Proli e dal ricercatore Lorenzo Aldini; è il secondo evento di apertura dell’Ex Eridania promosso dal Comune di Forlì e Spazi Indecisi APS, in collaborazione con il Quartiere 9 Foro Boario. I partecipanti sono stati guidati in un percorso di esplorazione dello storico zuccherificio forlivese alla scoperta delle architetture industriali, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini dichiara: “Anche questa seconda apertura dell’Ex Eridania è stata un grande successo, questo è uno dei luoghi simbolo della storia della nostra città; non escludiamo di replicare nelle prossime settimane queste belle passeggiate educative”. L’evento di domenica fa parte del programma IN LOCO 2025, Il Museo Diffuso dell’Abbandono un progetto a cura di Spazi Indecisi APS che raccoglie, documenta e racconta i luoghi in abbandono della Romagna; restituendoli come patrimonio culturale condiviso.