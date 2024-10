Forlì, un successo la “Caccia al tesoro” a Villa Saffi

Più di 170 persone hanno partecipato domenica pomeriggio alla Caccia al Tesoro Botanica organizzata nel giardino di Villa Saffi, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (FAMU).

L’iniziativa, ideata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì con la propria Unità Musei, la collaborazione del Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì O.D.V., il CEAS “La Cócla”, e il contributo del Professor Fabio Semprini, è stata molto apprezzata dalle famiglie forlivesi e dai più piccini, che hanno potuto ammirare e immergersi nel suggestivo giardino storico di Villa Saffi e trascorrere così un sereno pomeriggio insieme.

“È stato un bellissimo pomeriggio di festa con al centro le nostre famiglie - afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno - con grande soddisfazione abbiamo registrato un’affluenza record, a dimostrazione del fatto che natura e cultura possono andare a braccetto e tradursi in emozionanti momenti di condivisione e scoperta, attraverso il gioco, coinvolgendo insieme genitori e figli. Iniziative come questa saranno riproposte con continuità in diversi luoghi della città, poiché sono parte di una chiara strategia che abbiamo in mente, di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, naturalistico e monumentale, pensando anche ai nostri bimbi, affinché possano affezionarsi alla grande bellezza della propria città sin da piccoli”.