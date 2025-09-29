Forlì, un successo il corso di gelateria al carcere per 12 detenute

Si è concluso con grande successo il corso di gelateria artigianale rivolto alla sezione femminile della Casa Circondariale di Forlì, promosso dall’Associazione Soroptimist di Forlì e Ravenna, con il sostegno della storica azienda bolognese Fabbri 1905, simbolo dell’eccellenza italiana nel settore dolciario.

Il progetto ha visto la partecipazione di 12 detenute, che hanno seguito con impegno e interesse un percorso formativo completo, articolato in lezioni teoriche e pratiche, finalizzate all’apprendimento delle tecniche di produzione del gelato artigianale. Al termine del corso, è stato rilasciato il diploma di “Gelataia”, una certificazione spendibile nel mondo del lavoro esterno, che rappresenta un importante strumento di reinserimento sociale e professionale.

La Direzione della Casa Circondariale di Forlì ha espresso “profonda gratitudine verso tutte le realtà coinvolte, sottolineando come iniziative di questo tipo rappresentino una concreta opportunità di crescita personale e professionale per le detenute, contribuendo a costruire percorsi di reinserimento fondati sulla dignità, sul lavoro e sulla formazione. Un sentito ringraziamento è rivolto alla formatrice Rosa Pinasco, per la sua competenza, dedizione e capacità di coinvolgimento, e alle presidenti dei Soroptimist di Forlì e Ravenna Maria Rita Zanca ed Elena Fabbri, per il loro impegno instancabile e la visione inclusiva che ha reso possibile la realizzazione del progetto”.