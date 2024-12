Forlì, un spesa da 500 euro al supermercato, ma senza pagare: arrestato dalla Polizia

La Polizia ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere applicata in sede di convalida dell’arresto nei confronti di un uomo per tentato furto aggravato in un supermercato. L’uomo era stato fermato mentre si allontanava dall’esercizio, dopo avere portato via circa 500 euro di merce, interamente recuperata; sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello che gli è costata un’ulteriore denuncia per il porto vietato dell’arma impropria.

Nel fine settimana la Polizia di Forlì, su disposizione del Questore Claudio Mastromattei, ha intensificato i servizi di controllo del territorio mettendo in campo ben 54 agenti e 12 operatori in servizio alla centrale operativa del 112 NUE (Numero Unico di Emergenza) che si sono alternati nell’arco delle 24 ore, gestendo le 285 telefonate pervenute al numero di emergenza, coordinando le 21 pattuglie in servizio di volante effettuate in queste giornate.

Le volanti della Polizia di Stato hanno approntato 15 posti di controllo, verificando 82 veicoli. Le persone identificate sono state 202 a cui si aggiungono 11 controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari o misure di sicurezza.

