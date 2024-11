Forlì, un podcast per rompere gli stereotipi: la battaglia di Chiara contro il cancro in una raccolta fondi, ecco come aderire

Chiara Pennuti ha 27 anni e da quattro convive con un cancro maligno e aggressivo al quarto stadio: un sarcoma sinoviale. Da Forlì, dove vive, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per “costruire qualcosa che lasci un segno: un podcast per tutti. Questo progetto - scrive - intitolato ‘Una Zebra in Corsia’, unisce le voci di artisti, illustratori, musicisti e videomaker, per raccontare storie che ispirano e sensibilizzano, ma ha costi significativi che non posso sostenere da sola”. L’intento finale è quello di rompere gli stereotipi sul cancro.

Chiara ha raccolto in due giorni 3.500 dei 15mila euro prefissati come obiettivo. I fondi serviranno per la realizzazione del podcast, tra cui creazione di grafiche, illustrazioni, montaggio audio e video, costi di infrastruttura; per spese sanitarie personali, poiché ha dovuto lasciare il lavoro e potrebbe aver bisogno di viaggiare all’estero per cure sperimentali.

Infine andranno anche alla ricerca sul cancro, in particolare all’IRST, Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori ‘Dino Amadori’, “perché so quanto sia importante dare speranza a chi affronta lo stesso percorso”, conclude Chiara.

La raccolta fondi ha già ricevuto più di 50 donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/una-zebra-in-corsia-chiara-pennuti