Forlì. Un piano da 220 milioni di euro per lo sviluppo dell’aeroporto “Ridolfi”

Forlì
Sindaci e presidente della Regione alla presentazione del piano industriale (foto Fabio Blaco)
Sindaci e presidente della Regione alla presentazione del piano industriale (foto Fabio Blaco)
Forlì. Un piano da 220 milioni di euro per lo sviluppo dell’aeroporto “Ridolfi”
Forlì. Un piano da 220 milioni di euro per lo sviluppo dell’aeroporto “Ridolfi”
Forlì. Un piano da 220 milioni di euro per lo sviluppo dell’aeroporto “Ridolfi”
Forlì. Un piano da 220 milioni di euro per lo sviluppo dell’aeroporto “Ridolfi”
Forlì. Un piano da 220 milioni di euro per lo sviluppo dell’aeroporto “Ridolfi”
Forlì. Un piano da 220 milioni di euro per lo sviluppo dell’aeroporto “Ridolfi”
Forlì. Un piano da 220 milioni di euro per lo sviluppo dell’aeroporto “Ridolfi”
Forlì. Un piano da 220 milioni di euro per lo sviluppo dell’aeroporto “Ridolfi”

Terminal ampliato, polo di manutenzione con il primo Inflatable Hangar d’Italia, aviazione privata, formazione e logistica. L’aeroporto “Luigi Ridolfi” cambia passo e punta a diventare un perno strategico per l’aviazione dell’Emilia-Romagna. È stato presentato ieri, in occasione dei 90 anni dello scalo di via Seganti, il nuovo e ambizioso piano industriale promosso da F.A. Srl, società gestrice dell’infrastruttura, già consegnato a Enac e in attesa di approvazione definitiva. Un progetto pionieristico da ben 220 milioni di euro di investimenti complessivi che trova la sua consacrazione nel protocollo d’intesa siglato solo qualche giorno fa tra i Comuni di Forlì e Ravenna e la stessa F.A.

«Il piano non è un libro dei sogni, lo dimostra il fatto che è stato già depositato - ha esordito Ettore Sansavini, socio di F.A. - Come società ci abbiamo creduto e continuiamo a farlo mettendoci impegno e risorse, l’aeroporto non cresce da solo ma grazie anche a un sistema che lo sostiene».

Oggi nello scalo operano già 25 aziende per un totale di circa 400 lavoratori (in crescita rispetto alle stime passate), che saliranno a 600 entro la fine del 2027, per poi traguardare la quota di 1.000 occupati entro il 2030. Un piano di sviluppo integrato che si sorregge su cinque direttrici: aviazione commerciale, aviazione generale, manutenzione, formazione e logistica. Nello specifico è previsto un consistente ampliamento del terminal partenze e delle sale d’imbarco (+2.300 mq), la riqualificazione dell’area arrivi e dei parcheggi, una nuova food lounge da 420 mq, sei nuovi banchi check-in, un’area commerciale rinnovata, il potenziamento dei controlli di sicurezza e del sistema di gestione bagagli. «Rispondendo a un mercato in forte espansione, con volumi più che triplicati in due anni e una previsione di chiusura d’anno con oltre 2.000 movimenti - ha annunciato l’accountable manager, Riccardo Pregnolato - nasceranno un terminal vip dedicato, un nuovo piazzale aeromobili, percorsi fast-track, salette riservate, servizi concierge e collegamenti door-to-door». Nella zona del sedime aeroportuale tra via Decio Raggi e Carpena sorgerà un centro di manutenzione d’avanguardia. Tra una settimana prenderanno il via i lavori per la realizzazione di un hangar da 7.000 mq (alto 22 metri) con piazzale da 38.000 mq, in grado di ospitare contemporaneamente fino a quattro Airbus A321 o quattro Boeing 737, dando la possibilità di lavorare contemporaneamente. Il polo sarà scalabile fino a 28.000 mq di superfici coperte. Inoltre, è prevista l’installazione del primo hangar pneumatico d’Italia, un polo modulare e scalabile capace di attrarre operatori, investimenti, competenze e nuova occupazione.

Il Ridolfi vanta un unicum nel panorama italiano: nel raggio di 500 metri convivono il corso di Ingegneria Aerospaziale dell’Università di Bologna, l’Istituto Tecnico Aeronautico, la scuola di volo e l’Enav Training Centre. Il piano rafforza questo ecosistema con strutture rinnovate e la futura realizzazione di una torre di controllo digitale. Infine, ci sarà un’area pronta ad ospitare nuovi spazi produttivi e commerciali con varchi indipendenti e un collegamento diretto con la tangenziale ed è prevista l’integrazione con Villa Selva, l’A14 e il Porto di Ravenna. In prospettiva, grazie all’acquisizione di un terreno di 7 ettari, è previsto l’allungamento della pista fino a 3 chilometri per consentire l’atterraggio a pieno carico di qualsiasi aeromobile. «è un piano industriale pionieristico e in parte già avviato - ha concluso Pregnolato -. L’integrazione tra logistica, formazione, manutenzione e un bacino turistico da oltre 600mila presenze tra Forlì, Cesena e Ravenna rappresenta la vera chiave del successo per l’intero territorio, ma molto dipenderà anche dalla capacità di fare squadra tutti insieme».

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