Forlì, “Un panettone per l’Hospice”: torna la vendita benefica

Anche quest’anno a Forlì è partita l’iniziativa solidale “Un panettone per l’Hospice”, finalizzata al sostegno delle attività dell’associazione Amici dell’Hospice, che integra l’AUSL Romagna con servizi sanitari e sociali nel contesto della rete Cure Palliative nel comprensorio forlivese, a servizio delle persone con patologie incurabili e dei loro famigliari. Grazie alla generosa collaborazione con l’azienda dolciaria Flamigni di Forlì, l’associazione ha a disposizione quattro tipologie di panettoni prodotti con metodo artigianale: il primo è il classico con uvetta e canditi da 750 grammi, il secondo con gocce di cioccolato glassato da 1 kg., il terzo è il panettone Margherita senza uvette nè canditi da 750 grammi e il quarto è il panettone Gran Pistacchio da 950 grammi.

Prenotando i panettoni, in vista delle prossime festività natalizie, c’è, quindi, la possibilità di contribuire e sostenere i progetti sanitari e di assistenza domiciliare in essere presso gli Hospice di Forlimpopoli e Dovadola, al servizio delle persone con patologie inguaribili e dei loro famigliari. Per prenotare i panettoni contattare Sara (tel. 349 613 4416). I panettoni prenotati saranno disponibili presso il punto di ritiro dell’associazione Amici dell’Hospice a Forlì in corso Mazzini 107, nei giorni 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 dicembre dalle 16.30 alle 18.30.