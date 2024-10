Forlì, “Un’opera al mese”: tutto esaurito per il dipinto di Hercolani, il 17 novembre un nuovo appuntamento alla chiesa di San Giacomo

Tutto esaurito ieri sera nella Chiesa di San Giacomo in occasione del diciottesimo appuntamento della rassegna d’arte Un’opera al mese, organizzata dal Comune di Forlì in collaborazione con gli Amici dei Musei e pensata per far conoscere in modi nuovi al grande pubblico il patrimonio storico-artistico di Forlì.

Oltre quattrocento persone hanno infatti preso parte alla presentazione del grande dipinto di Luca Longhi - esposto per l’occasione al San Giacomo - che ritrae il nobile forlivese Cesare Hercolani ad opera della Professoressa Barbara Ghelfi, docente di Storia dell’Arte Moderna dell’Università di Bologna, che da un ventennio studia l’archivio della famiglia Hercolani di Bologna.

Il pubblico è stato condotto attraverso una inedita e appassionante narrazione sulla vicenda dell’eroe della battaglia di Pavia del 1525, sul significato del ritratto ufficiale nell’arte, su una descrizione puntuale dell’abbigliamento dell’effigiato influenzato dalla moda spagnola del tempo, sulla committenza dell’artista Luca Longhi e su una più puntuale datazione dell’opera. Il pregevole dipinto in questione, celebrativo e di grande impatto visivo, donato a metà Ottocento al Comune dalla famiglia Hercolani, è oggi esposto nella Pinacoteca del Museo Civico di San Domenico.

“Ancora una volta, vi è stata una risposta di grande entusiasmo e partecipazione a un evento, come quello di ieri pomeriggio, che si propone di rafforzare con un linguaggio semplice e divulgativo la consapevolezza nei nostri cittadini, e non solo, del prezioso valore del patrimonio artistico e museale forlivese”, dichiara il vicesindaco Vincenzo Bongiorno.