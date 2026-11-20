A Forlì il destino dell’Ex Centrale Avicola è giunto a una svolta decisiva. L’area, di oltre 28mila metri quadri situata fra viale dell’Appennino e viale Risorgimento, è di proprietà della Regione Emilia-Romagna e da anni versa in una condizione di totale abbandono. Grazie a un accordo strategico, sottoscritto nel giugno 2024, tra il Comune di Forlì e i vertici di Viale Aldo Moro, è stato possibile avviare un processo di rigenerazione urbana volto a riqualificare l’intero complesso immobiliare e sottrarlo al degrado.

Dopo la pubblicazione di un primo avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse, si è dato il via alla seconda fase di selezione per l’individuazione della proposta di maggiore interesse pubblico. La gara, con termine il 25 agosto 2026, ha visto la presentazione di un’unica offerta, quella di Commercianti Indipendenti Associati (C.I.A.) Soc. Coop., ammessa dopo la verifica della documentazione amministrativa richiesta. Successivamente, la Commissione giudicatrice ha esaminato l’offerta tecnica ed economica, riscontrando la presenza e la sostenibilità di rilevanti migliorie.

“La Commissione - spiega il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini - ha analizzato attentamente il progetto di Commercianti Indipendenti Associati (C.I.A.) Soc. Coop., rilevando aspetti importanti e migliorativi rispetto alla precedente proposta in termini di sostenibilità ambientale e sociale. Dopo l’ok della Commissione, nei giorni scorsi il Comune di Forlì, con determina dirigenziale, ha disposto l’aggiudicazione ufficiale della procedura in favore di Commercianti Indipendenti Associati (C.I.A.) Soc. Coop.”

Cosa riserva il futuro dell’ex Centrale Avicola? Continua il sindaco: “Il progetto finale prevede interventi strutturali profondi per la riorganizzazione e la riqualificazione dell’intero comparto: l’abbattimento integrale di tutti i fabbricati esistenti e la rimozione delle superfici pavimentate impermeabili, la realizzazione di un palazzetto dello sport di circa 1.300 mq di superficie con tetto verde, tribuna da 300 posti, spogliatoi, servizi igienici, locali tecnici e deposito, 6.300 mq di verde pubblico arricchiti dalla piantumazione di nuove alberature, un ampio parcheggio, un fabbricato abitativo a basso impatto ambientale, nuovi impianti di illuminazione a ridotto consumo energetico, giardini della pioggia, un punto vendita alimentare sostitutivo e non aggiuntivo a quello già esistente e ulteriori negozi di vicinato. Si tratta di una svolta epocale per il quartiere e tutta Forlì, che vivrà uno dei processi di rigenerazione urbana più importanti di sempre”.

“Non era un risultato scontato - aggiunge il sindaco - in poco più di due anni, grazie a un’interlocuzione costante con la Regione Emilia-Romagna e alla volontà politica di questa Amministrazione, abbiamo sbloccato una situazione di diffuso degrado, insicurezza e abbandono. Una situazione di lungo corso, che abbiamo ereditato e che rischiava di peggiorare senza un approccio integrato e responsabile con i proprietari dell’area. Con l’aggiudicazione della procedura e l’avvio ufficiale della progettazione per la demolizione dei fabbricati, si apre un nuovo inizio per l’ex Centrale Avicola, una seconda occasione per uno dei luoghi simbolo della città di Forlì.”