Forlì, un nuovo ecografo per Pediatria grazie a “Un Due Tre Stella”

La dotazione tecnologica dell’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale “G.B. Morgagni – L. Pierantoni” di Forlì si arricchisce di un nuovo ecografo, donato dall’Associazione “Un Due Tre Stella”. La nuova apparecchiatura rappresenta un importante supporto all’attività clinica della Pediatria e potrà essere utilizzata direttamente nell’assistenza ai piccoli pazienti, contribuendo a potenziare le possibilità diagnostiche a disposizione dei professionisti.

Alla cerimonia di ringraziamento erano presenti la dottoressa Benedetta Mainetti, Direttrice ad interim dell’Unità Operativa di Pediatria di Forlì, la coordinatrice infermieristica Michela Vestrucci, lo staff medico della Pediatria, Gabriella Fabbri, vicepresidente del Comitato Consultivo Misto (CCM), e i rappresentanti dell’Associazione Un Due Tre Stella, tra cui il presidente Claudio Mambelli e Silvia Mambelli.