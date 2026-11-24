La Provincia di Forlì-Cesena lo scorso 10 novembre ha consegnato i lavori riguardanti l’intervento di potenziamento e realizzazione di opere di difesa passiva dalle alluvioni del Centro unificato provinciale di Protezione Civile, di via Cadore 75, a Forlì. L’intervento si è reso necessario a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023 e del settembre 2024, che hanno provocato l’allagamento dell’area, interessando i locali al piano terra e al seminterrato e compromettendo l’utilizzo di alcuni mezzi e attrezzature custoditi negli spazi esterni della struttura.

Il costo complessivo dell’intervento è di 200mila euro. L’opera è finanziata con un contributo dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. I lavori sono stati affidati all’impresa Biguzzi Srl e si concluderanno entro la prima metà del mese di gennaio.

Il progetto prevede quattro diverse tipologie di opere, definite in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei differenti contesti operativi presenti nell’area. Nello specifico, sarà realizzato un muro di contenimento lungo il confine con via Cadore e una barriera in elementi prefabbricati tipo ‘New Jersey’ lungo il canale di scolo. È prevista la formazione di una cunetta in terreno vegetale in corrispondenza delle aree agricole circostanti, una soluzione che consentirà di mitigare l’impatto dell’intervento e mantenere la permeabilità del suolo. Infine, in corrispondenza dell’attuale accesso carrabile, sarà installato un nuovo cancello dotato di paratie antiallagamento.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area del Centro unificato provinciale di Protezione Civile. Una prima fase del programma ha già interessato la sistemazione dei piazzali esterni e il contestuale montaggio di tunnel telonati destinati al ricovero dei mezzi e delle attrezzature della Protezione Civile. Un percorso di miglioramento che ha visto la collaborazione della Provincia e del personale volontario e che prosegue con l’obiettivo di garantire condizioni sempre migliori di fruibilità, funzionalità e sicurezza delle strutture e degli spazi a servizio del sistema provinciale di Protezione Civile.