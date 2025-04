Forlì, un monumento per la ciclista Monica Bandini

Un monumento per omaggiare e ricordare Monica Bandini, indimenticata campionessa di ciclismo, scomparsa nel 2021 a 56 anni per un malore. L’inaugurazione è prevista sabato dalle 16 alla Pescaccia di Villagrappa, in via Ossi, 36. A organizzare l’evento l’associazione Villagrappa, in collaborazione con il Comune di Forlì, enti e società del mondo dello sport e aziende del territorio.

Il monumento in sua memoria, eretto proprio nella proprietà agricola di famiglia all’angolo fra via Ossi e via dei Sabbioni, rappresenta un piccolo, ma significativo gesto della comunità locale di Villagrappa, per esprimere riconoscenza a Monica per tutto quanto ha realizzato nella sua esistenza e per contribuire a consolidare la sua memoria, anche nei confronti dei tanti ciclisti amatoriali, che ogni giorno frequentano questi luoghi.

«La scomparsa di Monica il 19 aprile 2021 ha provocato grande sgomento non solo nel mondo sportivo dove era conosciutissima, ma anche fra le tante persone che le hanno voluto bene, apprezzandone la determinazione e il coraggio espresso in tutta la sua esistenza – si legge nel sito dell’associazione –. Monica ha lasciato questo mondo, proprio mentre era intenta nel lavoro dei campi: pur nell’immenso dolore per la sua dipartita, è confortante pensarla oggi lassù in un contesto di serenità, raggiunto, questa volta non in bicicletta, ma con il trattore, simbolo della sua grande passione per la terra e per i suoi frutti».

L’iniziativa vuole ricordare Monica Bandini, campionessa forlivese che conquistò tre medaglie consecutive nella cronometro a squadre ai mondiali dal 1987 al 1989, salendo sul gradino più alto del podio con l’oro indossato a Renaix, in Belgio, nel 1988. Monica Bandini, che partecipò a diversi Tour de France e che divenne la regina delle Granfondo dopo l’addio alla carriera professionista, scomparve improvvisamente e prematuramente nel 2021, all’età di 56 anni, per un malore fatale.