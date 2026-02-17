Forlì, un hub urbano per rivitalizzare il centro storico

Gli assessorati al centro storico e alle attività produttive del Comune di Forlì hanno intrapreso, nell’ultimo anno, un percorso diffuso e condiviso con le associazioni di categoria del territorio (CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) per l’individuazione e attivazione di un hub urbano nel centro storico forlivese. “Il progetto - si legge in una nota del Comune - prevede la candidatura del cuore commerciale cittadino a importanti risorse regionali per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano, rafforzare e fornire sostegno alla rete commerciale all’interno dell’hub urbano, e fungere da volano per il rilancio socio-economico dell’intera area”.

“L’hub urbano - spiegano il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno e l’assessore alle attività produttive, Paola Casara - è uno strumento pensato con l’obiettivo di attivare azioni concrete a supporto delle attività economiche rientranti in una determinata perimetrazione. Recentemente, con la piena approvazione delle associazioni di categoria, abbiamo individuato la zona costituente l’Hub urbano, che candideremo a marzo per ottenere preziose risorse regionali. La strategia alla base di questo strumento si sviluppa lungo due linee di azione che agiscono in sinergia tra loro: il sostegno e l’innovazione della rete commerciale esistente da un lato e la qualificazione del contesto urbano e la rivitalizzazione del centro dall’altro. Nel primo caso si intende mettere a terra interventi di caratterizzazione e promozione del centro storico, sostegno alle attività economiche (pubblici esercizi – commercio – artigianato) e azioni di integrazione e coordinamento della rete commerciale. Con la seconda linea strategica, invece, vogliamo migliorare il contesto urbano del cuore cittadino, rigenerare gli spazi pubblici e i luoghi di incontro, favorire l’accessibilità e la fruizione dell’area hub”.

“La governance – concludono Bongiorno e Casara – è affidata al Comune insieme alle associazioni di categoria, a dimostrazione di una progettualità condivisa e concreta che ne accresce il valore e le effettive ricadute sul territorio. Ringraziamo le associazioni di categoria per l’importante lavoro che stiamo svolgendo insieme e la dirigente del settore attività produttive, Maria Pia Pagliarusco e la funzionaria, Mara Cirigliano per la professionalità e l’impegno riservati anche a questo progetto”.

La dirigente Pagliarusco aggiunge che: “La fase di candidatura termina nel mese di marzo con la presentazione del dossier alla Regione che valuterà la domanda entro la fine dell’estate. Stiamo raccogliendo le adesioni al progetto attraverso incontro pubblici e con la modalità del porta a porta, affinché tutti gli operatori commerciali siano informati di questa importante opportunità”.