Forlì, un fumetto per il passaggio della fiamma olimpica

Forlì
  • 23 dicembre 2025
Forlì, un fumetto per il passaggio della fiamma olimpica

Forlì si prepara ad accogliere il passaggio della fiaccola olimpica.

Per salutare l’arrivo dei tedofori programmato il 6 gennaio 2026, le studentesse e gli studenti del liceo artistico e musicale “Antonio Canova” hanno realizzato una striscia a fumetti dal titolo “Fiamma e fiaccola, una luce sulla strada delle olimpiadi”. Il progetto ha coinvolto la classe 5^ A “Arti Figurative” e la 5^ serale sempre del medesimo indirizzo, che seguiti dai docenti e basandosi sulla sceneggiatura di Marco Susanna, hanno sviluppato il progetto attraverso elaborati di preparazione, approfondendo le tecniche del disegno, del colore, dell’inchiostro, della grafica e delle parti testuali del fumetto.

Per presentare la striscia e gli elaborati è stata allestita una mostra all’interno della Sala Contrattazioni della Camera di Commercio di Forlì con ingresso da corso della Repubblica n.5, visitabile nei giorni feriali dalle 9 alle 13 con prolungamento pomeridiano martedì 30 dicembre. Un’apertura straordinaria sarà rispettata nella mattina di martedì 6 gennaio in occasione del passaggio della fiaccola olimpica.

Il progetto è nato su iniziativa della polizia locale di Forlì ed è stato realizzato grazie alla partecipazione del comitato provinciale Aics e in collaborazione con gli assessorati allo sport e alle politiche educative del comune di Forlì, con la regione Emilia Romagna, la Provincia di Forlì Cesena, la fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e la camera di commercio della Romagna.

In foto, l’assessore allo sport Kevin Bravi, il vicecomandante della polizia locale di Forlì Andrea Gualtieri, il coordinatore organizzativo del progetto Paolo Rivalta, la vicepresidente del CONI regionale Emilia Romagna Milva Rossi e una rappresentanza del liceo artistico e musicale Canova con le professoresse Alessandra Gellini e Francesca Fiorentini.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui