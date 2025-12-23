Forlì, un fumetto per il passaggio della fiamma olimpica

Forlì si prepara ad accogliere il passaggio della fiaccola olimpica.

Per salutare l’arrivo dei tedofori programmato il 6 gennaio 2026, le studentesse e gli studenti del liceo artistico e musicale “Antonio Canova” hanno realizzato una striscia a fumetti dal titolo “Fiamma e fiaccola, una luce sulla strada delle olimpiadi”. Il progetto ha coinvolto la classe 5^ A “Arti Figurative” e la 5^ serale sempre del medesimo indirizzo, che seguiti dai docenti e basandosi sulla sceneggiatura di Marco Susanna, hanno sviluppato il progetto attraverso elaborati di preparazione, approfondendo le tecniche del disegno, del colore, dell’inchiostro, della grafica e delle parti testuali del fumetto.

Per presentare la striscia e gli elaborati è stata allestita una mostra all’interno della Sala Contrattazioni della Camera di Commercio di Forlì con ingresso da corso della Repubblica n.5, visitabile nei giorni feriali dalle 9 alle 13 con prolungamento pomeridiano martedì 30 dicembre. Un’apertura straordinaria sarà rispettata nella mattina di martedì 6 gennaio in occasione del passaggio della fiaccola olimpica.

Il progetto è nato su iniziativa della polizia locale di Forlì ed è stato realizzato grazie alla partecipazione del comitato provinciale Aics e in collaborazione con gli assessorati allo sport e alle politiche educative del comune di Forlì, con la regione Emilia Romagna, la Provincia di Forlì Cesena, la fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e la camera di commercio della Romagna.